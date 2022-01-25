İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hava ulaşımına engel oluyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı operasyonlarının gece 00.00'a kadar durdurulduğunu duyurdu.

Üstün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur."

İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 25, 2022

Bu arada, uygun görülmesi halinde bazı seferlerin istisnai olarak icra edilebileceği belirtildi.

Pistlerden biri uçuşlara açıldı

Kar yağışı nedeniyle uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'ndaki pistlerden biri saat 12.00 itibarıyla uçuşlara açıldı.

Açılan piste, havalimanına iniş yapamayarak başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen uçuşlara öncelik verilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SGHM)Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı (LTFM) 18/36 pisti park yeri onayı alınarak divert uçuşlar öncelikli olacak şekilde 25 Ocak 2022 tarihi saat 12.00'de trafiğe açılmıştır" ifadelerine yer verildi.