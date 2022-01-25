İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Şehirde, uçak seferleri saat 13.00'e kadar iptal edildi. Kentte güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellere idari izin verildi.

Özel araçlar trafiğe çıkamayacak

Öte yandan, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmamasına karar verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyeceğini açıkladı.



İstanbul’daki hava durumuna dair son durumu TRT Haber ekipleri aktardı.https://t.co/aysd2FS5kO pic.twitter.com/UtzC794w9r — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 25, 2022

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" dedi.

Saygıdeğer İstanbullular,



Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir.



Bu nedenle;



Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.



pic.twitter.com/tC2gyAUwB1 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022

3 bin 180 kişi otellere yerleştirildi

Kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişi tahliye edildi, 3 bin 180 kişi de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar camilerde, Trakya'dan İstanbul'a gidemeyen vatandaşlar da yurtlarda misafir ediliyor.

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a geldi.

Otobüslerin otogarlardan çıkış süresi uzatıldı

Şehirler arası otobüslerin otogarlardan çıkış saati 13.00’e kadar uzatıldı.

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirler arası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün saat 13.00'e kadar uzatılmıştır" açıklamasını yaptı.