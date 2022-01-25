Arnavutköy Müftülüğünün yazısı üzerine imamlar, camileri kapatmayarak yollarda kalan vatandaşları misafir etti.

Başta Haraççı, Karlıbayır, Hadımköy, Ömerli, Boğazköy, Taşoluk, Arnavutköy Merkez ve Bolluca olmak üzere güzergah üzerindeki camilerde yaklaşık 1000 vatandaş misafir ediliyor.

Sağlık durumu iyi olmayanlar ise cami imamlarının ve cami derneği üyelerinin evlerine götürüldü.

Camilere alınan vatandaşlara çorba, yemek ve çay ikramı yapıldı.

Trakya'dan İstanbul'a gidemeyen vatandaşlar yurtlarda misafir ediliyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini belirtmesi üzerine Kırklareli'nde polis ve jandarma ekipleri İstanbul istikametindeki yollarda önlem aldı.

Ekipler 8 bölgede oluşturduğu denetim noktasında araçların İstanbul istikametine gitmelerine müsaade etmiyor.

Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat mevkisinde yaklaşık 80 tır ile 20 otomobil dinlenme tesislerinde bekliyor.

AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Kızılay ekipleri de bölgede bekleyenlere yiyecek ve içecek ikramında bulunuyor.

İstanbul'a gidişlerine müsaade edilmeyen araçlarda bulunan 5'i kadın 10 kişi, konaklamaları için öğrenci yurtlarına götürüldü.