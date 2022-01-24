İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Şehirde, uçak seferleri büyük oranda iptal edildi. Buzlanan yollarda çok sayıda kaza oldu. Arnavutköy'deki kazada 30 araç birbirine girdi.

Kar yağışı nedeniyle kentte kamu kurumlarında mesaierken bitti.

Arnavutköy'de buzlanan yoldaki zincirleme kazaya 30 araç karıştı. Yassıören mevkiinde trafik felç oldu.

Kentte trafik durma noktasına geldi. Kimi yerlerde ise trafik tamamen durdu. Bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarında bırakarak yola yaya devam etti.

Toplu taşıma duraklarında yoğunluk

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle toplu taşıma duraklarında yoğunluk yaşandı.

Kara yoluyla gitmek istedikleri yerlere ulaşamayan ve metroyu tercih eden vatandaşlar ise istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.

Kar yağışı nedeniyle metrobüs bulmakta da güçlük çeken vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.

Metro seferleri uzatıldı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerin 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi:

- M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarda 30 dakika

- T1, T4 tramvay hattında 15 dakika

- T5 hattında 20 dakika aralıklarla seferler devam edecek.

Uçuşlar durdu

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar 25 Ocak saat 04.00'a kadar durduruldu.

THY'nin Bükreş, Viyana ve Odessa seferini yapan uçakları ile Gulf Air Bahreyn'in bir uçağı Çorlu Atatürk Havalimanı'na yönlendirildi.

Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda devam eden şiddetli kar yağışı sebebi ile havalimanının operasyonlara kapalı olduğunu belirtti.

Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04:00'a kadar durdurma kararı aldık. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 24, 2022

Ekşi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimiz yolcularımıza tüm gayretleri ile hizmet vermeye devam etmektedirler. Başka meydana yönlendirilen uçak yolcularımıza ikram ve gerektiğinde otel hizmeti sunulmaktadır" ifadelerini kullandı.

AVM'ler erken kapandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yoğun kar yağışı nedeniyle AVM'lerin kapanış saatinin değiştini duyurdu:

Yerlikaya "İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM’ler bu akşam itibarıyla; saat 19.30’da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim" paylaşımını yaptı.

Kıymetli İstanbullular,



İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle #AVM’ler bu akşam itibarıyla;



19.30’da KAPATILACAKTIR



Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim.#ÖnceSağlıkÖnceGüven pic.twitter.com/Sv8Q1K4Z8D — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022

İstanbul'a giriş çıkışlar durdu

Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre, Anadolu tarafından İstanbul'a gidecek araçlar için Sakarya'dan itibaren bütün araç trafiği, Kocaeli'den yalnız ağır taşıt trafiği, Yalova'dan ise İstanbul ve İzmir istikametine seyredecek tüm araçların trafiği durduruldu.

Trakya'dan İstanbul'a araç girişleri de ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştu.

Otogarlardaki çıkışlar durduruldu

İstanbul Valisi Yerlikaya, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın saat 08.00'e kadar durdurulduğunu açıkladı.