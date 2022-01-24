Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 14:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kızakla yamaçtan düştü: O anlar kamerada
Bursa'da karla kaplı yolda kızakla kayan kişi ağaca çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, karın keyfini çıkaran bir kişi yokuş aşağı kızakla kayarken yolun bitiminde ki ağaca çarparak yamaçtan yuvarlandı.
Kaza hafif sıyrıklarla atlatılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Bursa Hava Durumu Kar Yağışı Kış Sporları
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