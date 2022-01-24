Karaman'da yaşayan 50 yaşındaki Taştan Atış'ın 10 yıl önce başlayan eski eşya merakı zamanla gelişti. Aldığı bir radyo ile antika merakı artan Atış, zaman içinde esnaflık yaptığı dükkanın eşya sayısını da 200'ün üzerine çıkardı.

Eşyalarını koyacak yer sıkıntısı yaşayan Atış, iş yerinin büyük bir kısmını antikalara ayırdı. Atış, antikalarıyla iş yerini adeta müzeye çevirdi.

Antikalarının arasında televizyon ve cep telefonunun yanı sıra gramofon, dikiş makinesi, gaz lambaları, video oynatıcı, kamera, eski madeni paralar, daktilo ve 100 yıllık radyo bulunuyor.

Müşterilerin de ilgisini çeken koleksiyonda en çok radyolar ilgi görüyor.

“Vitrindeki eşyalar tarih kokuyor”

Atış, her zaman ilgi duyduğu eski eşyaların zamanla sayısının arttığını anlattı.

“Vitrindeki eşyalarımız tarih kokuyor. Bu eşyaların içerisinde paralardan radyolara birçok şey var. Bu da bende zamanla bağımlılık yaptı. Gelen müşteriler mağazayı gezmeden önce burayı geziyorlar. İnsanların geçmişte yaşadıkları ve kullandıkları şeyleri burada hatırlıyorlar. Bunlarda bizim hoşumuza gidiyor. Antikalarımın çoğu hala çalışıyor.”