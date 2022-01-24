Ülke genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkisi sürüyor. Hava sıcaklıkları sıfırın altına inerken, doğudan batıya tüm yurtta kış şartları ağırlaşıyor. Hava koşullarından etkilenen ve karda mahsur kalan vatandaşların yardımına AFAD ekipleri koştu.

Kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması ve vatandaşlara yardım ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde çalışmalar sürüyor.

AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, Karayolları, Emniyet, Jandarma, 112, Belediye, İl Özel İdare, Kızılay, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ekipleri işbirliğinde yardım çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısı yapıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 72 bin 81 personel, 33 bin 450 araç, makine ve teçhizat kurtarma faaliyetlerinde görevlendirildi.

Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Şanlıurfa, Erzincan ve Sivas’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 bin 750 vatandaş yurtlarda misafir edildi.

Yurt genelinde karda mahsur kalan 4 bin 603 kişinin kurtarıldığının yer aldığı açıklamada, yardımlar kapsamında bin 340 sıcak yemek, 32 bin 95 içecek, 15 bin 480 kumanya ve 20 bin 680 ikramlık dağıtıldı.

Açıklamada, olumsuz hava koşullarında zorunlu olmadıkça yola çıkmaması uyarısı yapıldı.

AFAD, kardan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun mesajı yayımlandı.