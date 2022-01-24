Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi’nde olumsuz hava şartları nedeniyle, Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise saat 19.00 seferleri iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise olumsuz hava şartlarından dolayı Kabatepe'den yarın saat 05.00’te yapılması planlanan seferin iptal edildiği duyuruldu.