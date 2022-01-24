Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 13:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Çanakkale'den Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi’nde olumsuz hava şartları nedeniyle, Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise saat 19.00 seferleri iptal edildi.
Kabatepe-Gökçeada hattında ise olumsuz hava şartlarından dolayı Kabatepe'den yarın saat 05.00’te yapılması planlanan seferin iptal edildiği duyuruldu.
Etiketler: Çanakkale Deniz Otobüsü Fırtına Hava Durumu Marmara Bölgesi
Sıradaki Haber
Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz