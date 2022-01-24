Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kardan çatısı çöken ahırdaki koyunlar kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 100 koyun son anda kurtarıldı.
Çorum'un Boğazkale ilçesi Emirler köyünde Serdar Bektur'a ait ahırın çatısı, kar birikintisi nedeniyle çöktü.
Durumu fark eden aile üyeleri, son anda ahıra girerek 100 küçükbaş hayvanı dışarı çıkardı.
Kar kalınlığının 50 santimetreye yaklaştığı köyde kurtarılan 100 koyun geçici olarak köy muhtarının ahırına yerleştirildi.
Bektur, zorlu kış şartlarında mağdur olduklarını söyleyerek, "Çok şükür hayvanlarımız telef olmadı. Ahırı onarmak için devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.
Etiketler: Çorum Hava Durumu Kar Yağışı
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