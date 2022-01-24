İl Emniyet Müdürlüğünce, 17-23 Ocak'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve MLKP'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı, sevk edildikleri adli mercilerce 16'sı adli kontrol şartı ile olmak üzere 19 şüpheli serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise ilgili birimlere teslim edildi.