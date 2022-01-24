Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonlarında 20 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve MLKP'ye yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünce, 17-23 Ocak'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve MLKP'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı, sevk edildikleri adli mercilerce 16'sı adli kontrol şartı ile olmak üzere 19 şüpheli serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise ilgili birimlere teslim edildi.
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