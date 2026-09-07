Nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2 No'lu Barosu’nun Adli Yıl Açılış Programı’na katıldı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek, Terörsüz Türkiye, iç cephe ve yargı sistemine dair önemli meselelere dikkat çekti.

Bakan Gürlek konuşmasında, "Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin, 12'nci Yargı Paketi'nin ikinci kısmında yer alacağını ifade eden Gürlek, boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler alacağını kaydetti.

Gürlek, kira tespit ve tahliye davalarına da değindi. Kira tespit davalarının dokuz ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanmasını hedeflediklerini söyleyen Gürlek, "Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Yargılama süreleri

Konuşmasında avukatlık mesleğinin önemine de dikkat çeken Bakan Gürlek, "Avukatlarımız, açtıkları davaların ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmek zorundadır. Bu nedenle hakim ve savcı arkadaşlarımızın yargıda belirlenen hedef sürelere riayet etmeleri gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

12'nci Yargı Paketi'ndeki düzenlemelerin bir kısmının yürürlüğe girdiğini, ikinci kısımdaki düzenlemelerin de ekim ayında gündeme geleceğini belirten Gürlek, düzenlemenin 24-25 maddeden oluşacağı bilgisini verdi.

Gürlek, bu pakette avukatların yaşadığı bazı sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler de eklemeyi temenni ettiklerini ifade etti.