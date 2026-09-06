Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalde İtalya ile Türkiye karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan finalde rakibini 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup eden ay-yıldızlı takım, altın madalyanın sahibi oldu.

Millilerimiz, 2023 yılının ardından yeniden organizasyonda şampiyonluğa uzandı.

İtalya ise gümüş madalyayla yetindi.

Türkiye'nin "altın" yılı

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023'ün ardından 2026'da da iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihi yeniden yazdı.

Santarelli ile birlikte 2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen ay-yıldızlılarımız, şampiyon olarak organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı.

Milli takım, aynı yıl düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonası'nda ise finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Bu başarıyı 2026 yazında iki organizasyonda da tekrarlayan Türkiye, altın madalyalara tekrar ulaştı.

İlk set İtalya'nın

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk bölümü 6-6'lık beraberlikle geçti. Sonrasında İtalya, Egonu'nun smacıyla aradaki farkı 9'a çıkardı: 18-9. Egonu'nun ve Antropova'nın performansıyla hücumdaki üstünlüğünü devam ettiren İtalya, Danesi'nin smacıyla da ilk seti 25-16 kazandı.

İtalya, ikinci setin başlarında Egonu'nun üst üste bulduğu iki "ace" ile 3-0'lık seri yakaladı: 9-5. Üstünlüğünü devam ettiren İtalya, Antropova'nın smacıyla da farkı 6'ya çıkardı: 12-6. Bu sayının ardından mola alan Türkiye, Vargas'ın smacıyla 5-0'lık seri yakalayarak farkı 1'e indirdi: 12-11. Ay-yıldızlılar, sonrasında Vargas'ın plasesinde de beraberliği yakaladı: 15-15. Hücumda toparlanan milli takımımız, Zehra Güneş'in bloğuyla da bu sette ilk kez öne geçti: 20-21. Türkiye, devamında hata yapmadığı seti 25-22 önde bitirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan İtalya, Fahr'ın bloğuyla 6-0'lık seri yakaladı: 8-2. Üstün oyununa devam eden İtalya, Antropova'nın üst üste attığı iki "ace" ile 11 sayılık farka ulaştı: 19-8. Setin sonlarında hücumdaki üstünlüğünü iyice artıran İtalya, Egonu'nun smacıyla farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 23-11. İtalya, aradaki farkı 13'e kadar çıkararak seti 25-12 kazandı.

Sultanlar pes etmedi

Taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, dördüncü setin başlarında Zehra Güneş'in bloğuyla 3-0'lık seri yakaladı: 1-6. Ay-yıldızlı ekibimiz, sonrasında Eda Erdem Dündar'ın smacıyla aradaki farkı 7'ye kadar çıkardı: 5-12. Milli takım, setin sonlarına 21-18'lik üstünlükle girdi. Millilerimiz, Vargas'ın plasesiyle dördüncü seti 25-21 üstün bitirdi.

Milli takım, baştan sona üstün götürdüğü karar setini 15-10 kazanarak rakibini 3-2 yendi ve şampiyonluğa ulaştı.

İtalya, 3. kez finalde kaybetti

İtalya, CEV Avrupa Şampiyonası finalinde üçüncü kez finalde kaybetti.

Organizasyon finalinde daha önce Polonya ve Rusya'ya kaybeden İtalya, bu kez Türkiye'ye finalde mağlup oldu.

Daniele Santarelli'nin beşinci kupası

A Milli Takımımızın İtalyan başantrenörü Daniele Santarelli, ay-yıldızlı takım ile beşinci şampiyonluğunu yaşadı.

2023 yılında göreve getirilen Santarelli, Türkiye ile 2023 ve 2026'da FIVB Milletler Ligi'ni (VNL), 2023'te Dünya Kupası'nı, yine 2023'te ilk kez CEV Avrupa Şampiyonası'nı kazanma başarısı gösterdi.

İtalyan başantrenör, takımıyla 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak milli takımımız ile beşinci zaferini elde etti.

​​​​​​​Daniele Santarelli, bir kez de 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikincilikle yetindi.

Tek yenilgiyle gelen zafer

A Milli Takımımız, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda tek yenilgiyle şampiyonluğa uzandı.

Millilerimiz, A Grubu'nda Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya'yı yenerken, Polonya'ya mağlup oldu.

Ay-yıldızlılarımız, son 16 turunda Azerbaycan'ı, çeyrek finalde Almanya'yı, yarı finalde ise Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Sırbistan'ı geçmeyi başardı.

Finalde bir başka zorlu rakip İtalya ile kozlarını paylaşan Türkiye, karar setine giden mücadeleyi 3-2 kazandı ve zafere uzandı.

Organizasyonda toplam 9 maça çıkan millilerimiz, 8 galibiyet, 1 yenilgiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyat kotası Türkiye'nin

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Türkiye, 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

İtalya'yı finalde 3-2 yenerek altın madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'nin Los Angeles kentinde yapılacak organizasyonda mücadele verecek.

Millilerimiz, kadın voleybolunda Avrupa kıtasından olimpiyata kota alan ilk ülke oldu.

Olimpiyatlara Avrupa'dan gidecek diğer ülkeler gelecek yıl Dünya Şampiyonası ve FIVB sıralamasına göre belli olacak.

Kurtulmuş'tan Filenin Sultanları'na tebrik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı finalde 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Tebrikler, Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.

Duran'dan tebrik mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın zirvesindeyiz. Tebrikler Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.

Finalde gösterdiği mücadeleyle Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutladığını belirten Duran, şunları kaydetti:

"Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesinde dalgalandırarak milletimize büyük bir gurur yaşatan sporcularımızı, teknik heyetimizi ve bu tarihi başarıda emeği bulunan herkesi tebrik ediyorum. Filenin Sultanları'nın başarılarının daim olmasını, ülkemize daha nice şampiyonluklar ve unutulmaz gururlar yaşatmasını diliyorum."

Bakan Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı finalde 3-2 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Son Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız bir kez daha ülkemizi gururlandırdı. Türkiye, Çekya, Azerbaycan, İsveç'in ev sahipliğinde yapılan, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde ederek Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, azimleri, mücadeleleri ve inançlarıyla bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızı bir kez daha zirvede dalgalandıran sporcularımızı, teknik heyetimizi ve bu büyük başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Turnuvanın ilk gününden son ana kadar Sinan Erdem Spor Salonu'nu doldurarak kızlarımızın yanında olan, ekran başında millilerimize destek olan halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Başarılarınız daim olsun Filenin Sultanları. Sizlerle gurur duyuyoruz."