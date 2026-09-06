6. Dünya Göçebe Oyunları'nın galibi Kırgızistan oldu

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde "Güçte birlik, ruhta birlik" sloganıyla düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde bulunan Kök Börü Arenası, Gazprom Spor Kompleksi, Avrasya Otel Spor Alanı ve Kırçın Yaylası'nda 1-6 Eylül'de düzenlendi.

At oyunları, at yarışı, milli güreş, mangala, kemik fırlatma, at üzerinde ok atışı, kartal ve şahinle avcılık, mas ve bilek güreşi gibi geleneksel 42 spor dalında düzenlenen oyunlara, 109 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu katıldı.

İkinci Kazakistan, üçüncü Rusya oldu

Resmi madalya sıralaması sonuçlarına göre Kırgızistan, 30 altın, 29 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplamda 72 madalya kazanarak organizasyonu birinci sırada tamamladı.

Oyunlarda ikinciliği, 29 altın, 16 gümüş ve 19 bronz olmak üzere toplam 64 madalya ile Kazakistan elde ederken, üçüncülüğü ise 7 altın, 7 gümüş ve 20 bronz olmak üzere toplam 34 madalya kazanan Rusya elde etti.

Oyunlarda toplam 29 ülkeden sporcular madalya kazandı.

Oyunların ev sahipliği Tataristan'a devredildi

Kırgızistan, göçebe kültürünü yaşatan Dünya Göçebe Oyunları'nın ev sahipliğini düzenlenen resmi törenle Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ne devretti.

Kapanış törenine katılan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, yaptığı konuşmada oyunların başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, açılışa katılan liderlere, heyetlere, sporculara, hakemlere ve halka teşekkürlerini sundu.

Su, "Kökör" ile teslim edildi

Kasımaliyev, oyunların köklü sembolü olan kutsal suyu, Rusya Federasyonu Spor Bakan Yardımcısı Aleksey Morozov'a takdim etti.

Bakan Yardımcısı Morozov da bu anlamlı sembolü, bir sonraki oyunlara ev sahipliği yapacak olan Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustem Minnihanov'a verdi.

Minnihanov, dünyanın en prestijli etnospor organizasyonlarından birinin ev sahipliğini devralmaktan büyük gurur ve memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Su Kervanı" projesinin anlamlı sembolü

Oyunların resmi devir sembolü olan su, Kırgız kültüründe asırlardır kullanılan, deriden yapılmış sanatsal bir kap olan "kökör (su sürahisi)" içinde sunuldu.

Kökörün içindeki bu özel su, oyunlar öncesinde hayata geçirilen "Su Kervanı" projesi kapsamında, Tanrı Dağları'nın zirvelerindeki kutsal kaynaklardan toplanarak bir araya getirilmişti.

Törende, yerli ve yabancı sanatçılar konser verdi.