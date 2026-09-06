KKTC'deki gemi kazasında can kaybı 14'e yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama-kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Türk Deniz Kuvvetleri Güney Deniz Saha Komutanı komutasında Girne açıklarında batan Filo Jet gemisine yönelik arama faaliyetleri sonucunda 15 kişiden birinin daha naaşına ulaşıldı.

Denizden çıkarılan naaşın arama bölgesinden Girne Limanı'na gönderildiği bildirildi.

TCG Işın ve TCG Alemdar, arama kurtarma gemilerinin bölgeye ulaşmasının ardından batan gemiden çıkarılan 6. naaşın da gerekli işlemlerin ardından Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi.

Son bilgilerle birlikte geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14, aranan yolcu sayısı ise 14 olarak güncellendi.

Girne'de batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğuna dikkati çekerek, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını ifade etmişti.

Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildirilirken, gemideki 14 yolcu hayatını kaybetti, 14 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.