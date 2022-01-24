Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kardan kapanan Antalya-Konya yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Antalya ile Konya arasındaki kara yolu açıldı.
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı bir çok bölgede hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 22 Ocak'ta kapanan Konya-Antalya kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu çift taraflı ulaşıma açıldı.
İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan kara yolunun Alacabel mevkisi, kar yağışı dolayısıyla ulaşıma kapanmıştı. Bölgede düşen çığ sonucu yaklaşık 200 metrelik mesafe karla kaplanmıştı.
Etiketler: Antalya Hava Durumu Kar Yağışı Kış Lastiği Konya Ulaşım
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