Yurt genelinde etkili olan kar yağışı bir çok bölgede hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 22 Ocak'ta kapanan Konya-Antalya kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu çift taraflı ulaşıma açıldı.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan kara yolunun Alacabel mevkisi, kar yağışı dolayısıyla ulaşıma kapanmıştı. Bölgede düşen çığ sonucu yaklaşık 200 metrelik mesafe karla kaplanmıştı.