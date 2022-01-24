Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Tekirdağ'da polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 83 kişiden 13'ü tutuklandı.
Tekirdağ'da emniyet ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlattığı çalışma kapsamında çeşitli adreslere operasyonlar yapıldı.
Aramalarda 1 kilo 55 gram uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 300 lira para ele geçirildi.
Operasyonda ilgili 83 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 13 kişi tutuklanırken, 15 kişi adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Narkotik Polis Tekirdağ Uyuşturucu
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