Yeşilçam'a gönül veren, 180'in üzerinde filmde başrol oynayan sanatçı Fatma Girik için yarın 10.00'da Şişli Belediyesinde, 11.00'de ise Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda iki tören düzenlenecek.

Törenlerin ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

Fatma Girik'in cenazesi daha sonra Bodrum'a götürülerek, Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.