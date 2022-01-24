Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatma Girik için yarın tören düzenlenecek
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fatma Girik için yarın İstanbul'da tören düzenlenecek. Törenin ardından usta sanatçı Bodrum'da toprağa verilecek.
Yeşilçam'a gönül veren, 180'in üzerinde filmde başrol oynayan sanatçı Fatma Girik için yarın 10.00'da Şişli Belediyesinde, 11.00'de ise Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda iki tören düzenlenecek.
Törenlerin ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak.
Fatma Girik'in cenazesi daha sonra Bodrum'a götürülerek, Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.
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