Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fatma Girik'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Keskin, "Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" dedi.

İstanbul'da 12 Aralık 1942'de dünyaya gelen usta oyuncu, 1957'de "Leke" filmi ile adım attığı sinemada, 180 kadar yapımda rol aldı.

Girik'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama

Fatma Girik'in tedavi gördüğü hastaneden vefatıyla ilgili açıklama yapıldı. Girik'in vefat sebebinin koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik COVID-19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Liv Hospital Ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fatma Girik’in ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sinema Sanatçısı Hülya Koçyiğit, Türk Sineması'nın dört yapraklı yoncasından biri olan Fatma Girik'i @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/n0RYjCiLRP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 24, 2022

"Mesleğini ve halkını çok seven biriydi"

Sinema Sanatçısı Hülya Koçyiğit, Türk Sineması'nın dört yapraklı yoncasından biri olan Fatma Girik'i TRT Haber ekranlarında anlattı.

Koçyiğit büyük bir üzüntü içinde olduğunu ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Duygularımı anlatırken zorlanıyorum. O benim canım arkadaşımdı. Çok uzun yılladır dostluğumuz, arkadaşlığımız, sevgimiz beraber geçti. Masmavi gözleriyle bize hep enerji verdi. Çok büyük bir sanatçıydı. Hiçbir zaman unutulmayacak, her zaman sevgi ve saygıyla hatırlanacak. Fatma'nın coşkusu, enerjisi hepimizden farklıydı. Hayata her zaman sıkı sıkı sarılan biriydi. Ama hiç ummadığımız bir anda malesef, malesef... O hem mesleğini çok seven, mesleğiyle halkını çok seven biriydi. Sadece bir sinema oyunucu değil, hakkı arayan bir kişiydi. Onu gücüyle hatırlayalım. Allah rahmet eylesin. Bizim ilişkimiz arkadaşlıktan öte kardeşlikti. Hiçbir zaman hayata bağlı olan Fatma gitmedi"

Beyazperdede canlandırdığı sayısız karakterle hafızalara kazınan usta oyuncu Fatma Girik 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sevenleri, Türk Sineması'nın dört yapraklı yoncasından biri olan Fatma Girik'i @trthaber'de anlatıyor. https://t.co/wvbCWIcNVS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 24, 2022

"Fatma başka birisiydi, onu tarif etmek çok zor"

Usta sanatçı Selda Alkor da TRT Haber ekranlarında Yeşilçam'ın hafızalara kazınan ismi Fatma Girik'i anlattı.

1965 yılından beri Girik'i tanıdığını söyleyen Alkor, duygularını şu sözlerle anlattı:

"Her zaman farklı bir kadındı. O kimseye benzemeyen bir insandı. Duruşu, davranışı ve konuşma şekli... Fatma ile aynı sahneyi paylaştık. Bir sürü anımızı paylaştık. Fatma sinemaya aşıktı. Çok çalıştı, çok çabaladı. Anadolu kadının simgesi haline geldi. Fatma başka birisiydi, onu tarif etmek çok zor. Allah kalanlara ömür versin. Hepimizin başı sağ olsun."