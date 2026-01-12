Çok Bulutlu -1.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.01.2026 23:42

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait "quadcopter" tipi insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 3 Filistinlinin naaşı Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Ayrıca, yine Han Yunus'taki Batn es-Semin bölgesinde açılan ateş sonucu yaralanan Filistinli bir kadının, tedavi edilmek üzere Nasır Hastanesi'ne getirildiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması gereği "Sarı Hat"ın gerisine çekilen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmında işgalini sürdürürken, çekildiği bölgelere de sık sık saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Beyaz Saray: İran konusunda diplomasi öncelikli, askeri güç kullanımı ise masada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:33
BM: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kabul edilemez ve derhal durdurulmalı
23:55
Somali, BAE ile güvenlik ve savunma alanındaki tüm anlaşmaları feshetti
23:37
Beyaz Saray: İran konusunda diplomasi öncelikli, askeri güç kullanımı ise masada
23:22
Suudi Arabistan'da ticari ürünlerin üzerine Esmaü'l-Hüsna'nın yazılması yasaklandı
22:55
Rami Kütüphanesi 3. yaşını kutluyor
22:24
Bakan Uraloğlu: 13 bin 607 personelle 7 gün 24 saat kar ve buzla mücadele sürüyor
Tedavi imkanlarının tükendiği Gazze’de, yaşlı bir annenin nefesi, lastik pompasına emanet
Tedavi imkanlarının tükendiği Gazze’de, yaşlı bir annenin nefesi, lastik pompasına emanet
FOTO FOKUS
Kazayı yaptı, aracını bırakıp kaçtı
Kazayı yaptı, aracını bırakıp kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ