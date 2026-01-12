Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait "quadcopter" tipi insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 3 Filistinlinin naaşı Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Ayrıca, yine Han Yunus'taki Batn es-Semin bölgesinde açılan ateş sonucu yaralanan Filistinli bir kadının, tedavi edilmek üzere Nasır Hastanesi'ne getirildiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması gereği "Sarı Hat"ın gerisine çekilen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmında işgalini sürdürürken, çekildiği bölgelere de sık sık saldırılar düzenlemeye devam ediyor.