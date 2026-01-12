Çok Bulutlu -0.4ºC Ankara
AA 12.01.2026 21:55

DSÖ: Gazze'de 18 bin 500'den fazla hasta tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de hala 18 bin 500'den fazla hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

DSÖ: Gazze'de 18 bin 500'den fazla hasta tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ghebreyesus, X sosyal medya hesabından, Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün geçen hafta travma bakımı, kanser ve diğer ciddi rahatsızlıkların tedavisi için Gazze'den Ürdün'e 18 hasta ve 36 refakatçinin tıbbi tahliyesini desteklediğini belirten Ghebreyesus, Ürdün'e devam eden dayanışması ve hayat kurtarıcı tıbbi bakıma ihtiyaç duyanları kabulü için teşekkür etti.

Ghebreyesus, "4 bini çocuk olmak üzere 18 bin 500'den fazla hasta hala acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor. DSÖ, daha fazla ülkenin Gazze'den gelen hastalara kapılarını açmasını ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'ya tahliyelerin yeniden başlatılmasını talep ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Katil İsrail'in 8 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar iki yılı aşkın süre devam etti.

Bu süreçte 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı. Sivil altyapının yüzde 90’ı tahrip edildi.

Birleşmiş Milletler yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail’in saldırıları sürüyor. Ateşkesten bu yana 442 Filistinli yaşamını yitirdi, 1236 kişi yaralandı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
