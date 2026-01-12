Çok Bulutlu -0.8ºC Ankara
Dünya
AA 12.01.2026 20:30

İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

İran'ın Gilan eyaletine bağlı Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkanın ateşe verildiği duyuruldu.

İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
[Temsili fotoğraf: AA]

İran devlet televizyonu 3 gün önce yanan Reşt Çarşısı'ndaki dükkanların görüntülerini yayınladı.

Reşt'te 300'den fazla dükkanın yandığı ve esnafın maddi zararının büyük olduğu belirtildi.

Bazı dükkanlarda hala itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, bölgede inceleme yapan Gilan Valisi Hadi Hakşinas, Reşt Çarşısı'nı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Zararlarının giderilmesini isteyen esnaf, İranlı yetkililerin bir an önce maddi yardım konusunda adım atmalarını istiyor.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.

Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, 8 Ocak'ta, protestocuların kamu ve özel mülklere geniş çaplı zarar verdiğini açıklamış, belediye otobüsleri ve itfaiye araçlarının da bulunduğu 42 kamu aracı, 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın tahrip edildiğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülke genelindeki gösterilerde 80 ambulans ve 53 caminin yakıldığını duyurmuştu.

İran
