AA 12.01.2026 23:16

Suudi Arabistan'da ticari ürünlerin üzerine Esmaü'l-Hüsna'nın yazılması yasaklandı

Suudi Arabistan'da, ticari ürünlerin ambalajları üzerine Esmaü’l-Hüsna’nın yazılması yasaklandı.

Suudi Arabistan'da ticari ürünlerin üzerine Esmaü'l-Hüsna'nın yazılması yasaklandı

Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman el-Hüseyin bir açıklama yayımladı.

Allah'ın güzel isimlerinin ticari ürünlerin ambalajlarına yazılması halinde yerlere düşebileceğine dikkati çeken Hüseyin, şunları kaydetti:

"Ticari işletmelerin, aşağılanmaya veya uygunsuz kullanıma maruz kalmasına yol açabilecek her türlü ürün üzerinde Allah kelimesini veya Esmaü’l-Hüsna'yı yazması yasaklanmıştır."

Yasağın, kullanım sonrası uygunsuz şekilde atılabilecek poşetler ve ambalajları kapsadığını belirten Hüseyin, bahsi geçen kararın, Esmaü’l-Hüsna'ya saygının korunması amacıyla alındığını ifade etti.

Suudi Arabistan
