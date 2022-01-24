İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ’nün gizli haberleşme ağı ByLock programını kullandığı tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenenlere operasyon düzenlendi.

Örgüt içerisinde de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği anlaşılan, aralarında KHK ile ihraç edilen emniyet müdürü, komiser yardımcısı,aktif görevde bulunan polis memuru ve doktorlarında aralarında bulunduğu 18 şahsa yönelik 4 ilde 22 adrese operasyon düzenlendi.

Yine "F" serisi 1 dolar ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda şahıslara ait dijital materyallere el konulurken aramalar sırasında şüphelilere ait "F" serisi 1 dolar ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.