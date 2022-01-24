Diyarbakır-Siverek yolunda mahsur kalan 49 araç kurtarıldı
Şiddetli kar yağışı sebebiyle Diyarbakır-Siverek kara yolunda mahsur kalan 2'si yolcu otobüsü 49 araç kurtarıldı.
Yoğun kar yağışı ve tipi, Diyarbakır-Siverek yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan 47 araç ve 2 yolcu otobüsünün mahsur kalmasına sebep olmuştu.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, o araçların kurtarıldığını duyurdu.
Araçların, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Karayolları ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldığını belirten Karaloğlu, "Araçlar Diyarbakır’a doğru yola çıktı. iki yolcu otobüsünde mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye ettik. Şartlar normale dönene kadar misafir edeceğiz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Canla başla çalışan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.
#AFAD, @diyarbakirbld ve Karayolları ekiplerimizin çalışmalarıyla,— Münir Karaloğlu (@munirkaraloglu) January 23, 2022
Diyarbakır-Siverek yolunda mahsur kalan 47 araç ve 2 yolcu otobüsü kurtarıldı. Araçlar Diyarbakır’a doğru yola çıktı.
Vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
Canla başla çalışan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum.
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