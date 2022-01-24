Yoğun kar yağışı ve tipi, Diyarbakır-Siverek yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan 47 araç ve 2 yolcu otobüsünün mahsur kalmasına sebep olmuştu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, o araçların kurtarıldığını duyurdu.

Araçların, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Karayolları ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldığını belirten Karaloğlu, "Araçlar Diyarbakır’a doğru yola çıktı. iki yolcu otobüsünde mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye ettik. Şartlar normale dönene kadar misafir edeceğiz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Canla başla çalışan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.