Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapanan yollarda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul ile Ankara arasında D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığını duyurdu.

Bolu Valisi TRT Haber'de

Bolu Valisi Ahmet Ümit, TRT Haber'de son durumu değerlendirdi:

Kar, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit, @trthaber’de son durumu değerlendiriyor. https://t.co/MK9aSGiX6w — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 24, 2022

"21.00’den itibaren Bolu'ya girişleri durdurmuştuk. Yaklaşık 12 kilometre kuyruk oluştu. 08.15 itibarıyla Anadolu Otoyolu İstanbul istikametine tamamen açık. Ankara istikametinde 400 metre civarı kuyruk var. Ağır vasıta ağırlıklı bir kuyruk. Ekiplerimiz yarım saat içinde orayı da boşaltmış tahliye etmiş olacak. D-100 karayolu zaten çift yönlü tek şeritten kontrollü veriliyordu."