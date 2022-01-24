Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 06:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Koltuksuz otomobil minibüse çarptı: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da, kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil minibüse çarptı. Sürücü koltuğu yerine plastik bahçe sandalyesi bulunan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Adana Yüreğir'de seyreden B.G. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçti ve Murat Ö. idaresindeki minibüse çarptı.
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü ve yanındaki biri çocuk 2 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Otomobilde yapılan incelemede, ön ve arka koltukların sökülü olduğu, sürücünün plastik bahçe sandalyesinde oturduğu ve aracın direksiyon simidinin kaza anında kırıldığı tespit edildi.
Kimlik kontrolü sırasında arandığı belirlenen minibüs sürücüsü Murat Ö. de gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, yapılan incelemenin ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
Son Haberler
- 07:46
- 07:43
- 07:36
- 07:28
- 07:21
Sıradaki Haber
TEM'de araç kuyruğu yaklaşık 17 kilometreyi buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz