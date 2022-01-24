Adana Yüreğir'de seyreden B.G. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçti ve Murat Ö. idaresindeki minibüse çarptı.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü ve yanındaki biri çocuk 2 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otomobilde yapılan incelemede, ön ve arka koltukların sökülü olduğu, sürücünün plastik bahçe sandalyesinde oturduğu ve aracın direksiyon simidinin kaza anında kırıldığı tespit edildi.

Kimlik kontrolü sırasında arandığı belirlenen minibüs sürücüsü Murat Ö. de gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, yapılan incelemenin ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.