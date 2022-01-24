Bolu Valisi Ahmet Ümit, şiddetli kar yağışı, buzlanma ve süren yol açma çalışmaları sebebiyle Bolu'nun bütün girişlerinin geçici olarak trafiğe kapatıldığını söyledi.

Vali Ümit sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmış olup, kar ve buz mücadelesi çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle İstanbul-Ankara, Ankara-İstanbul İstikametlerinde yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Düzce-Gerede arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmış olup , kar ve buz mücadelesi çalışmaları devam etmektedir.

Bu nedenle İstanbul-Ankara

Ankara-İstanbul

İstikametlerinde yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmektedir. — Ahmet Ümit (@valiahmetumit) January 23, 2022

"Bolu iline girişleri kapatmış vaziyetteyiz"

Vali Ümit, yolun ulaşıma güvenli hale gelmesinin ardından tekrar trafiğe açılacağını belirtti:

"İstanbul, Ankara ve diğer tüm istikametler şu anda trafiğe kapalı. Diğer illerin Valilikleri ile de görüştük. Bu kapsamda Bolu iline girişleri kapatmış vaziyetteyiz. Yol açma çalışmalarımız sürüyor. Yol güvenli hale geldiğinde tekrar trafik elbette açılacaktır."

"Yolu en kısa zamanda trafiğe açacağız"

Bolu sınırları içine girmiş tüm vatandaşları tek şeritte ve kontrollü şekilde il dışına çıkarmaya gayret ettiklerini anlatan Vali Ahmet Ümit, yoğun kar yağışının devam edeceğini aktardı:

"Yolun ne zaman açılacağı ile ilgili bir şey söylemek zor. Bu 1950 yılından beri en yoğun kar yağışı. Çok ciddi bir kar yoğunluğu var tüm yol güzergahlarında. Otoyol ve D-100 karayolunu kullanarak İstanbul ve Ankara istikametine giden tüm araçları girişlerde bloke etmek mecburiyetindeyiz.

Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre, sabaha karşı 03.30'a kadar bu yağış devam edecek. Ondan sonra sabah 10.00'a kadar bu yağış etkisini azaltacak verilere göre. Bu tahminler eğer gerçekleşirse tabi ki yollar açılacak. Yolu en kısa zamanda trafiğe açacağız."