Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 02:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kar nedeniyle mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir Kemalpaşa'da kar yağışı nedeniyle dağlık alanda mahsur kalan 20 kişi, belediye ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.
Kemalpaşa'da dağlık alanda bulunan 20 kişi, Yenikurudere Mahallesi'ne ulaşım sağlayan yolun kar yağışı sebebiyle kapanması sonucunda mahsur kaldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların kurtarılması için çalışma başlattı.
Mahsur kalan 7 araçtaki 20 kişi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda kurtarıldı. Ulaşıma kapanan yol açıldı.
İlçenin yüksek kesimlerinde tuzlama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İzmir Kar Yağışı
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