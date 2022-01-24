İsmetpaşa Mahallesi 3611/2 Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken eve giren ekipler, 80 yaşındaki Aziz Atmaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Atmaca'nın cenazesi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.