Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 01:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta durdurulan tırda 52,6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Şırnak'ta, narkotik ekiplerince durdurulan tırda yapılan aramada, 52 kilo 639 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında bir tırda uyuşturucu olduğu belirlendi.
Narkotik ekiplerince durdurulan ve hassas burunlu narkotik köpeği Stark'ın da desteğiyle yapılan aramada tırda gizlenmiş 52 kilo 639 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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