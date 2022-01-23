Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 23:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kontrolden çıkan otobüs boş araziye girdi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'a sefer yapan bir yolcu otobüsü, Sancaktepe ilçesinde kontrolden çıkarak boş araziye girdi.
Kente gelen yolcu otobüsü, Atayolu Caddesi'nde kaygan zeminde kontrolden çıktı. Boş araziye giren otobüsteki 25 yolcu kendi imkanlarıyla araçtan ayrıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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