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Gündem
AA 06.11.2026 14:22

TRT World Forum başladı: Küresel sistemin geleceği İstanbul'da tartışılıyor

TRT World Forum, 10. yılında "Merkezsiz Dünya: Kurallar Geçersiz Kaldığında Kim Liderlik Eder?" temasıyla İstanbul'da başladı.

TRT World Forum başladı: Küresel sistemin geleceği İstanbul'da tartışılıyor

TRT tarafından 2017'den bu yana düzenlenen ve dünyanın önde gelen isimlerini bir araya getiren TRT World Forum, küresel diyaloğa katkıda bulunmayı sürdürüyor.

İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı forumda, akademisyenler, gazeteciler, sporcular, sanatçılar, siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek dünyanın öne çıkan meselelerini tartışacak.

Forumun ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve TRT Genel Müdürü Mehmed Zahid Sobacı açılış konuşmalarını yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye: Bölgesel Güçten Bölgeler Arası Bir Aktöre" başlıklı açık oturumda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ise "Uluslararası Hukuk ve İnsani Çöküşün Kesişiminde Gazze" başlıklı açık oturumda konuşacak.

Uluslararası gündeme ilişkin farklı bakış açılarını yıllardır buluşturan TRT World Forum, 10. yılında da dünyadaki değişen güç dengelerini ve liderlik anlayışını ele alıyor.

Son 10 yılda düzenlenen 86 açık ve 76 kapalı oturumda 801 konuşmacıyı binlerce katılımcıyla buluşturan forum, farklı görüş ve deneyimlerin paylaşılmasına zemin hazırladı.

Hem küresel hem de bölgesel önceliklerin ve gündemlerin ele alınacağı forumun bu yıl öne çıkan konuları arasında yapay zeka, enerji krizleri, uluslararası hukuk ve ekonomi yer alıyor.

Forumda bu yıl "Türkiye: Bölgesel Güçten Bölgeler Arası Bir Aktöre", "Yüksek Riskli Diplomasinin Dönüşü: Orta Güçler ve Yükselen Çok Kutuplu Düzeni", "Uluslararası Sistemde Amerikan Paradoksu", "Sancılı Bir İyileşme Sürecine Doğru: Orta Doğu'daki Savaşlar Sonrası Ulusal Ekonomiler", "Uluslararası Hukuk ve İnsani Çöküşün Kesişiminde Gazze", "Bağlantısallığın Yeni Jeopolitiği: Deniz Yolları, Darboğazlar ve Koridorlar", "Algoritmik Çağda Kontrol Kimde? Şirketler, Devletler, Vatandaşlar", "Enerji Krizlerinin Artçı Şokları: Baskı Altındaki Kurumlar" ve "Yapay Zeka Çağında Sorumluluğu Yönetmek" başlıklı açık oturumlar düzenlenecek.

Ayrıca Asya-Pasifik'teki güvenlik dinamiklerinden Avrasya yapılanmasına, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Afrika'daki diplomasi ve jeoekonomiye kadar birçok konu, alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenecek yuvarlak masa toplantılarında tartışılacak.

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