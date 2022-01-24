Edinilen bilgiye göre, Bostancık Mahallesi 1580. Sokak'ta dün gece E.Ç'nin intihar ettiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.

Genç kızın kabloyla boğularak hayatını kaybettiğini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydaki şüpheler nedeniyle baba Y.Ç. ve anne H.Ç'nin ifadesine başvurdu.

Çelişkili ifadeleri nedeniyle detaylı sorguya alınan anne H.Ç'nin cinayeti işlediğini itiraf ettiği iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ç, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Baba Y.Ç. ise serbest bırakıldı.