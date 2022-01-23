Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 05:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ölümü şüpheli bulunan genç kızın anne ve babası gözaltında
Ankara'da, intihar ettiği öne sürülen lise öğrencisi E.Ç'nin ölümünü şüpheli bulan polis, genç kızın anne ve babasını gözaltına aldı.
Ankara Mamak'taki Bostancık Mahallesi 1580. Sokak'ta lise öğrencisi E.Ç'nin (18) kendini asarak intihar ettiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.
Genç kızın hayatını kaybettiğini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydaki şüpheler nedeniyle baba Y.Ç. ve anne H.Ç'yi gözaltına aldı.
Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Ankara
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