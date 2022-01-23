Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 02:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü üyeliği iddiasıyla aranıyordu, Manisa'da yakalandı
Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yakalandı.
Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılan A.Ö'nün ilçeye geleceği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
İlçe merkezinde gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Terörle Mücadele
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