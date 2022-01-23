Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Yakası istikametinde seyreden okul servisi, tuzlama aracına arkadan çarptı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Henüz ismi öğrenilemeyen servis şoförü, sıkıştığı araçta hayatını kaybetti.

Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu oluştu. Belediye ekipleri temizlik çalışması yaparken, kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, çalışmaların ardından normale döndü.