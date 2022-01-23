Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 00:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta park halindeki araçlara çarpan sürücü kaçtı
[Fotoğraf: İHA]
Sivas’ta bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 5 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken 7 araçta hasar oluştu, araçlara çarpan sürücü ise olay yerinden kaçtı.
Dün akşam saatlerinde Mevlana Caddesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen iki otomobil kazaya karıştı.
Kazaya karışan otomobil sürücülerinden biri direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde bulunan park halindeki 5 araca çarptı.
Kazada yaralanan olmazken 7 otomobilde maddi hasar oluştu. Sürücü ise otomobilini bırakarak olay yerinden kaçtı.
Otomobiller çekici vasıtasıyla kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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