Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.31'de merkez üssü Dursunbey ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem İstanbul ve Bursa'dan da hissedildi.

Depremin 11,49 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Bakan Soylu: Saha taraması devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Dursunbey'de, 22.31'de gerçekleşen 4,7 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Balıkesirimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

Bakan Koca: Endişe verici bir sonuç söz konusu değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 112 Acil ekiplerinin bölgeyi taramak üzere görevlendirildiğini, ilk bilgilere göre, endişe verici bir sonucun söz konusu olmadığını açıkladı.