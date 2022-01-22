Aslan, kaplan, fil ve maymunlar...

130'dan fazla tür, 3 bini aşkın yaban hayvanı...

Onlar İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli sakinleri...

Hayvanlar sıcak odalarda kalıyor

Farklı iklim koşullarına alışkın hayvanlara genetik yapılarına uygun sıcaklıkta ortam hazırlanıyor.

Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, "Özellikle fil grubunda eksi 1'in altına düşmemesi daha doğrusu 7'nin altına düşmemesi gerekiyor. Onun için odalarda muhakkak doğalgaz ile ısınan peteklerimiz var. Onun yanında yataklık ot koyuyoruz yerden gelen soğuğunda önlenmesi gerekiyor. Odaların günlük bakımını temizliğini yapıyoruz" dedi.

Hayvanlar, soğuğa karşı dayanıklılığı artıran gıdalarla da besleniyor.

Soğuk havalara karşı direnci artıran gıdalarla besleniyorlar

Doğal yaşam parkındaki hayvanları zorlu kış şartlarından koruyabilmek için ısıtılmış odaların yanı sıra, bağışıklıklarını da güçlendirici kuruyemiş ve kuru meyvelerle besliyorlar.

Afşin, havanın çok olduğu zamanlarda maymun grubunu dışarı çıkarmadıklarını belirtti. Ayrıca, maymun grubuna fındık, fıstık, ceviz, kuru kayısı, dut, incir gibi gıdaların verildiğini aktardı.

Soğuk havaya rağmen, parkın ziyaretçileri de eksik olmuyor.