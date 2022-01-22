Ordu'dan dönen şehirlerarası yolcu otobüsü, İstanbul Esenyurt'ta sokakta park halindeydi.

Park halindeki otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çevredekiler şoförün otobüsün içinde olduğunu fark etmese bir facia yaşanacaktı.

[Fotoğraf: DHA]

Şoför çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı

Şoför araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Otobüsün arka kısmında başlayan yangın kısa sürede yayıldı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsü çalışmaların ardından söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: DHA]

“Şoför uyuyordu biz dışarı çıkardık”

Yaşanan olay anlarını anlatan Muhammet Başkan şunları söyledi:

“Ben burada esnafım. Aracın motor kısmında yangın çıktığını gördüm. O sırada yangın büyüdü ve ben etraftakilere otobüsün arka camını kırmalarını söyledim. Kısa süre sonra da zaten camlar alevlerin etkisi ile patladı. O sırada içeride aracın şoförü uyuyordu, hemen adamı dışarı çıkardık. Tabi heyecan ile adam bayıldı. Biz adamla uğraşırken arka tarafta patlama oldu. Sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.”