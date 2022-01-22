Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 20:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te kar lastiği olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak
[Fotoğraf: Getty]
Kilis Valiliği, kar lastiği olmayan, zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu.
Kilis'te muhtemel kar yağışına bağlı olumsuz hava koşullarının beklenmesi üzerine Valilik yeni bir karar aldı.
Valilik, kar lastiği olmayan, zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini aktardı.
Ayrıca sürücülere yol ve hava durumunu kontrol etmeden trafiğe çıkmamaları uyarısı yapıldı.
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