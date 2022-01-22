Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 19:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sinop'ta eriyen kar taşkına neden oldu
[Fotoğraf: İHA]
Sinop’ta Aksaz Deresi’nin taşması sebebiyle binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı.
Sinop'ta son yılların en yoğun kar yağışı etkisini gösterdi.
Karın erimesi beraberinde sel getirdi.
[Fotoğraf: İHA]
Aksaz Deresi'nin taşması ile tarım arazileri su altında kaldı.
Sarıkum mevkiinde yaşanan taşkında dere suyu köprüye kadar ulaştı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Sinop Kar Yağışı
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