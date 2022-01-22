Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 18:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karayolları açıkladı: İşte ulaşıma kapanan yollar...
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ile mücadele edilen ve kapanan yolların son durumu paylaşıldı.
Karla mücadelenin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, bugün saat 19.45 itibarıyla güncel şu bilgiler paylaşıldı;
Ulaşıma kapalı olan yollar:
• Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapalıdır.
• Kangal-Divriği Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
• Konya Seydişehir–Antalya Akseki arası ulaşıma kapatılmıştır.
• Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Ulaşımın sağlandığı yollar ise şu şekilde:
•Ankara-İstanbul Otoyolu'nda ulaşım her iki yönde sağlanmaktadır.
• Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda ulaşım her iki yönde
sağlanmaktadır.
• Karaman-Mut Yolu (SertavulGeçidi) ulaşıma açılmıştır.
Etiketler: Kar Yağışı
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