Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi öldü
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen iki kardeş hayatını kaybetti.
Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evlerinde kardeşler 80 yaşındaki Necla ve 82 yaşındaki Sultan Keleş'ten haber alamayan yakınları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Soba yanan eve yönlendirilen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi.
Bir kişinin de durumu ağır
Sağlık ekipleri, Keleş kardeşlerin karbonmonoksitten hayatını kaybettiğini, evdeki İbrahim Keleş'in de dumandan etkilendiğini belirledi.
Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Keleş'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İki kardeşin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Etiketler: Adana
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