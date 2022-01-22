Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren, İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiği söylendi.

Kar yağışlarının zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde de etkili olması bekleniyor.

20 santimetreye kadar kar kalınlığı bekleniyor

Kar kalınlığının yarın akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5 santimetre, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 santimetre yeni kar örtüsü oluşturması bekleniyor.

Açıklamada, kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı da yapıldı.