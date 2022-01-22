Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeki metrobüsten dumanlar çıktı, yolcular tahliye edildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde hareket halindeki bir metrobüsten dumanlar çıktı. Sürücünün dumanları fark etmesi üzerine araç kenara çekildi, yolcular da metrobüsten indirildi.
Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü istikametine seyir halindeki metrobüsün motor kısmından, Cevizlibağ Metrobüs Durağı'na geldiği sırada dumanlar çıkmaya başladı.
İçeriye duman dolması üzerine aracı durağa yanaştıran sürücü, yolcuları indirdi.
[Fotoğraf: AA]
Belediye ekiplerinin müdahale ettiği metrobüs, daha sonra parka çekildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İstanbul
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