Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 873. gününde kararlılıkla devam ediyor.

Anne Esmer Koç, 8 yıl önce kaçırılan kızı Zübeyde için eylem yaptığını söyledi.

"Biz o çocukları almadan buradan gitmeyeceğiz"

Evladını istediğini dile getiren Koç, "Evladımı bana versinler. Zaten 8 yıldan fazla oldu, ciğerim yanmış, evim yakılmış, artık dayanamıyorum. HDP bize bir açıklama yapsın. Artık çocuklarımızı getirsin. Biz o çocukları almadan buradan gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz çünkü bütün çocukları HDP götürüyor." dedi.

Dün bir annenin daha evladına kavuştuğunu anımsatan Koç, "Biz de mutlu olduk, inşallah bizim çocuklarımız da sağ salim gelecek, devletimize ve adaletimize teslim olacak." diye konuştu. Koç, kızından teslim olmasını istedi.

"Oğlum HDP tarafından kandırılarak PKK'ya teslim edilmiştir"

Dağa 7 yıl önce götürülen oğlu Erhan için Hatay'dan gelerek eylem yapan baba Ekrem Artık da evladından hiç haber alamadığını belirtti.

"Oğlum HDP tarafından kandırılarak PKK'ya teslim edilmiştir. 2015 yılından beri evlat hasretiyle yanıp tutuşuyoruz." diyen Artık, bütün aile perişan olduklarını kaydetti.

Dün yeni bir ailenin daha evladına kavuştuğunu dile getiren Artık, şu ifadeleri kullandı:

"Oturma eylemine devam ediyoruz. Sonuna kadar da devam edeceğiz. Çocuklarımızı alana kadar buradan gitmeyeceğiz. Dün 34. evladımız da geldi, umutlarımız daha da arttı. Yavrum, sesimi duyuyorsan çık gel. Bak 34 ailenin evladı geldi, hepsi sevindi. Kalan diğer anneler neden sevinmesin? Siz de gelin ki biz de sevinelim."