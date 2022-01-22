Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, Sümerevler Mahallesi'nde hasta taşıyan ambulanstan yol istedi.

Kardan dolayı yolda tek şeritten ilerleyen ambulans yol veremeyince sürücü aracından inerek sağlık çalışanlarına yanında bulundurduğu bıçakla tehditte bulundu.

Ambulans sürücüsü Cumhur Bulut, yaşanan arbedede darbedildi. Araçtaki hasta, başka bir ambulansla hastaneye nakil edildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ambulans şoförü Cumhur Bulut, diş hastanesinden hasta sevk ettiklerini, tek şeritli yolda karşı şeritten gelen sürücünün kendilerinden yol vermesini istediğini, çıkan tartışmada darbedildiğini ifade etti.

Bulut, "Elinde bıçak olduğu için bir şey yapamadık. Hayat kurtarmak için uğraşıyoruz ama nelerle karşılaşıyoruz, şikayetçiyim." dedi.