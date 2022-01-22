Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da aç kalan tilki perdeci dükkanına girdi
[Fotoğraf: İHA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde aç kalan tilki bir iş yerine girdi. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan tilki doğaya bırakıldı.
Kış ayları nedeniyle doğada yiyecek bulamayan birçok yaban hayvanı şehir merkezine inmeye devam ediyor.
Çınarlık Mahallesi'nde Özcan Arslan'ın perdeci dükkanına tilki girdi.
İş yerine tilkinin girdiğini gören işletme sahibi ve müşteriler şaşkınlık yaşadı.
[Fotoğraf: İHA]
Tilki kırsal bölgede doğaya bırakıldı
İtfaiyeyi arayarak durumu bildiren Arslan, yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ekipler, tilkiyi aparat yardımıyla yakaladı.
Tilki, ekipler tarafından kırsal bölgede doğaya bırakıldı.
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