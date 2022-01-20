Türkiye genelinde sıcaklık düşüşü devam edecek. Yurdun büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

İstanbul'da cuma günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesi ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da etkili bir kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışı 4-5 gün sürecek

Önümüzdeki günlerdeki hava durumuyla ilgili bilgi veren Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, "Yarın İstanbul'da gerçekleşecek olan yağış biraz daha karla karışık yağmur şeklinde olur. Cumartesi günü havaların daha da soğumasıyla özellikle hafta başından itibaren yağışlar kar şeklinde olacak" dedi.

[İstanbul 5 günlük tahmin. Fotoğraf: MGM]

Yurt genelinde sıcaklıkların önümüzdeki haftanın başından itibaren hissedilir derecede düşeceğini söyleyen Acar, "Perşembe gününe kadar aşırı soğuk havaların etkisi altında kalacağız. Yağışlar İstanbul'da Çarşamba gününe kadar aralıklarla kar şeklinde olacak." açıklamasını yaptı.

Soğuk havanın İstanbul'un tamamında etkili olacağını hatırlatan Murat Acar daha çok kuzey bölgeleri etkileyebileceğini söyleyerek, "Soğuk hava dalgası önce Balkanlar'dan gelecek. Haftanın başından itibaren ise Karadeniz üzerinden daha soğuk hava dalgası gelecek." şeklinde konuştu.